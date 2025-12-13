Во время встречи объявили об отходе от плана, который существовал ранее. Как пояснил 24 Каналу политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, прежде всего следует понимать, что эти переговоры были неформальными.

Читайте также Украина получила переговорную позицию ЕС по трем кластерам

Может ли Украина вступить в ЕС до 2027 года?

По этой теме возникает ряд вопросов на которые до сих пор нет ответа. Прежде всего непонятно, какое влияние имел Трамп на решение Евросоюза. Даже если предположить, что он попросит лидеров некоторых стран – это все равно не является залогом нашего членства.

Это невозможно сделать до 2027 года, потому что вопрос вступления в Европейский Союз является очень бюрократическим. Есть ряд различных процедурных вопросов, которые зависят не только от воли президента, но и от выполнения определенных стандартов,

– подчеркнул политолог.

Также нужны имплементации решений во многих органах, начиная от Европейской комиссии, которая должна согласовать этот путь, и заканчивая правительствами стран, которые должны это признать и принять внутренние решения.

Почему была нужна встреча во Львове?

Эти переговоры были неформальными и на них обсуждали механизм дальнейшей работы. Для понимания – в смысле евроинтеграции Украина движется определенными кластерами В каждом из них есть свои главы, которые предусматривают ряд законодательных изменений и реформ. Мы должны выполнить их, чтобы приблизить законодательство и его выполнение к уровню ЕС.

Итак, сначала открывается определенный кластер, после этого происходит согласование по главам. Фактически это убеждение европейцев в том, что мы провели все необходимые изменения, обновили законодательство, подзаконные акты, научили людей, а главное, что все это дает результаты.

После этого Европейская комиссия это оценивает и главы закрываются. Когда готовы все страны-члены, тогда закрывается целый кластер, взамен открывается новый.

Сейчас официальный процесс открытия кластеров блокирует Венгрия, поэтому придумали неформальный механизм. То есть мы получаем согласование того, что делаем, ведем переговоры и показываем свои изменения.

И в определенный момент, когда Венгрия разблокирует свое вето, – все остальное якобы произойдет очень быстро. Но точно никто не знает, что не выйдет из вето какая-то другая страна. Возможно, даже из дружественных к нам правительств. Все мы помним ситуацию с поляками. Поэтому это очень неизвестные вещи,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Итак, с одной стороны, процесс действительно движется, но с другой – это вообще не гарантирует, что все пройдет гладко и неформальная процедура сработает. Ведь формально могут возникнуть различные нюансы.

Что в мирном плане говорится о вступлении в ЕС?