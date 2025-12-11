Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що про це відомо?

Відповідальна за питання розширення в уряді Данії, яка нині головує в Раді ЄС, Марі Б'єр повідомила, що Україна отримала весь необхідний пакет даних для продовження технічних переговорів з Єврокомісією.

Йдеться про три ключових кластери. Перший – це базові принципи: демократія, верховенство права та інші фундаментальні правила. Другий кластер наймасштабніший і стосується про внутрішнього ринку ЄС.

Третій стосується зовнішньої політики, і саме тут Україна намагається досягти найшвидшого прогресу. Б'єр озвучила й передала Україні ключовий документ – переговорні позиції Євросоюзу щодо всіх трьох кластерів.

Фактично Україні прямо передали перелік того, що потрібно виконати для завершення переговорів по кожній главі. Раніше ЄС забороняв ділитися такими документами до офіційного старту переговорів.

Але Данія домоглася скасування цього правила. Ба більше, з Кіпром уже домовилися неофіційно, що на початку року він так само передасть Україні документи стосовно решти трьох секторів.

Обраний ЄС шлях теоретично дозволяє Україні навіть завершити переговори ще до подолання вето Орбана – але тільки у разі, якщо Україна втілить реформи за тим дороговказом, який отримала сьогодні,

