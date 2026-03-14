Про це заявив голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі у соцмережі Х.

Як Іран погрожує Україні?

Іранський чиновник пригрозив Україні через допомогу Ізраїлю безпілотниками. Ебрагім Азізі заявив, що подібною підтримкою Київ нібито втягнув свою країну у конфлікт на Близькому Сході і заговорив про законні цілі для Тегерану.

Надаючи ізраїльському режиму підтримку безпілотниками, Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану,

– написав він.