Що атакував Ізраїль в Ірані?
За словами ізраїльських військових, атаки зазнав комплекс "Талеган", розташований поблизу Тегерана. Імовірно, на ньому займалися розробкою сучасних вибухових речовин і проведенням секретних експериментів у AMAD.
Довідково. AMAD це секретна програма Ірану зі створення ядерної зброї. Згідно з офіційними даними, її призупинили у 2003 році, проте розвідка Ізраїлю неодноразово наполягала на тому, що вона триває.
Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї,
– стверджує ЦАХАЛ.
Наголошують, що відповідного удару Армія оборони Ізраїлю нещодавно завдала у рамках серії операцій ширшої кампанії, спрямованих на "подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму".
Попереднього разу комплекс "Талеган" опинився під ударом в жовтні 2024 року. Будівля тоді була майже зруйнованою. Також повідомляли, що Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після цих ударів.
Яка ситуація на Близькому Сході?
Раніше біля узбережжя Іраку пролунали вибухи на трьох нафтових танкерах, що призвело до загибелі людини та евакуації екіпажів. Після атаки влада країни тимчасово призупинила роботу нафтових портів.
Ще раніше Іран здійснив найінтенсивнішу та найважчу ракетну операцію з початку війни на Близькому Сході, випустивши далекобійні балістичні ракети. Ціллю стали Ізраїль та американські військові об'єкти.
Також відомо, що італійська військова база в Ербілі в іракському Курдистані зазнала атаки. Звідки саме прилетів безпілотник, невідомо. Імовірно, безпілотник типу "Шахед" влучив у військовий транспортний засіб.