Про це повідомляє The Times of Israel.

Що атакував Ізраїль в Ірані?

За словами ізраїльських військових, атаки зазнав комплекс "Талеган", розташований поблизу Тегерана. Імовірно, на ньому займалися розробкою сучасних вибухових речовин і проведенням секретних експериментів у AMAD.

Довідково. AMAD це секретна програма Ірану зі створення ядерної зброї. Згідно з офіційними даними, її призупинили у 2003 році, проте розвідка Ізраїлю неодноразово наполягала на тому, що вона триває.

Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї,

– стверджує ЦАХАЛ.

Наголошують, що відповідного удару Армія оборони Ізраїлю нещодавно завдала у рамках серії операцій ширшої кампанії, спрямованих на "подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму".

Попереднього разу комплекс "Талеган" опинився під ударом в жовтні 2024 року. Будівля тоді була майже зруйнованою. Також повідомляли, що Іран "вжив заходів для відновлення комплексу" після цих ударів.

