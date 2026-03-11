Про це заявив Корпус вартових ісламської революції, пише CNN.

Що відомо про нічну атаку на Ізраїль?

Вночі по Ізраїлю та американських військових об'єктах летіла, зокрема, далекобійна балістична ракета "Хоррамшехр".

Сирени лунали у центральній частині Ізраїлю. Армія оборони попереджала про запуски ракет, але повідомлень про постраждалих не було.

Ми продовжуватимемо наші постійні атаки цілеспрямовано та сильно, і в продовженні цієї війни ми думаємо лише про повну капітуляцію ворога. Війна закінчиться лише тоді, коли тінь війни буде знята з нашої країни,

– заявив КВІР.

Тим часом США теж не збираються відступати. У вівторок, 10 березня, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати діятимуть, доки "ворог не буде повністю та рішуче розгромлений". За його словами, це буде зроблено відповідно до часових рамок Штатів.

До слова, нещодавно Трамп заявляв, що війна з Іраном триватиме кілька тижнів і що США "випереджають графік". А 9 березня він заявив, що війна на Близькому Сході майже завершена.

