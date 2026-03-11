Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, пишет CNN.

Что известно о ночной атаке на Израиль?

Ночью по Израилю и американским военным объектам летела, в частности, дальнобойная баллистическая ракета "Хоррамшехр".

Сирены раздавались в центральной части Израиля. Армия обороны предупреждала о запусках ракет, но сообщений о пострадавших не было.

Мы будем продолжать наши постоянные атаки целенаправленно и сильно, и в продолжении этой войны мы думаем только о полной капитуляции врага. Война закончится только тогда, когда тень войны будет снята с нашей страны,

– заявил КСИР.

Тем временем США тоже не собираются отступать. Во вторник, 10 марта, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты будут действовать, пока "враг не будет полностью и решительно разгромлен". По его словам, это будет сделано в соответствии с временными рамками Штатов.

К слову, недавно Трамп заявлял, что война с Ираном продлится несколько недель и что США "опережают график". А 9 марта он заявил, что война на Ближнем Востоке почти завершена.

