Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, пишет CNN.
Что известно о ночной атаке на Израиль?
Ночью по Израилю и американским военным объектам летела, в частности, дальнобойная баллистическая ракета "Хоррамшехр".
Сирены раздавались в центральной части Израиля. Армия обороны предупреждала о запусках ракет, но сообщений о пострадавших не было.
Мы будем продолжать наши постоянные атаки целенаправленно и сильно, и в продолжении этой войны мы думаем только о полной капитуляции врага. Война закончится только тогда, когда тень войны будет снята с нашей страны,
– заявил КСИР.
Тем временем США тоже не собираются отступать. Во вторник, 10 марта, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты будут действовать, пока "враг не будет полностью и решительно разгромлен". По его словам, это будет сделано в соответствии с временными рамками Штатов.
К слову, недавно Трамп заявлял, что война с Ираном продлится несколько недель и что США "опережают график". А 9 марта он заявил, что война на Ближнем Востоке почти завершена.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Иран пытается минировать Ормузский пролив, используя для этого небольшие суда. США якобы уже уничтожили по меньшей мере 10 иранских судов, которые устанавливали мины в проливе. Такие действия Ирана могут ощутимо повлиять на глобальную энергетическую безопасность.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не собирается возвращаться к переговорам с США. Он будет продолжать ракетные атаки.
К слову, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что разведка США предупреждала Трампа не развязывать войну с Ираном. Проигрыш в войне может дорого стоить американскому президенту, ведь уже осенью 2026 состоятся довыборы в Конгресс и Сенат.