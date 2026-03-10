А нападение было осуществлено, потому что США должны были избавиться от зла. Об этом Трамп сказал в телефонном интервью CBS News, а затем во время своей пресс-конференции.

Что сказал Трамп об операции в Иране?

По словам американских военных, за первую неделю операции в Иране они нанесли удары по более 3000 иранских целях.

Поэтому Трамп заверил, что у иранцев "в военном смысле ничего не осталось".

Я думаю, что война почти завершена. Иран не имеет ни военно-морского флота, ни связи, ни воздушных сил. Их ракеты рассеяны. Их беспилотники взрывают повсюду, включая их производство беспилотников,

– заявил он.

К слову, ранее Трамп оценивал, что война продлится примерно месяц. Но уже в первые дни операции он заявлял, что США "опережают график".

"Много работы, много блестящей работы. Но мы будем иметь гораздо более безопасный мир, как только это будет завершено, и это будет завершено достаточно быстро", – добавил американский президент.

По его словам, "лидеры террористов исчезли" или они "отсчитывают минуты до своего ухода". США не собираются уступать, пока враг не будет "полностью и решительно" побежден.

Мы уже победили во многих аспектах, но этого недостаточно,

– в то же время подчеркнул Трамп.

