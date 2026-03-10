А напад був здійснений, бо США мали позбутися зла. Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю CBS News, а потім під час своєї пресконференції.
Що сказав Трамп про операцію в Ірані?
За словами американських військових, за перший тиждень операції в Ірані вони завдали ударів по понад 3000 іранських цілях.
Тож Трамп запевнив, що в іранців "у військовому сенсі нічого не залишилося".
Я думаю, що війна майже завершена. Іран не має ні військово-морського флоту, ні зв'язку, ні повітряних сил. Їхні ракети розсіяні. Їхні безпілотники підривають повсюди, включаючи їхнє виробництво безпілотників,
– заявив він.
До слова, раніше Трамп оцінював, що війна триватиме приблизно місяць. Але вже у перші дні операції він заявляв, що США "випереджають графік".
"Багато роботи, багато блискучої роботи. Але ми матимемо набагато безпечніший світ, щойно це буде завершено, і це буде завершено досить швидко", – додав американський президент.
За його словами, "лідери терористів зникли" або вони "відраховують хвилини до свого відходу". США не збираються поступатися, доки ворог не буде "повністю і рішуче" переможений.
Ми вже перемогли в багатьох аспектах, але цього недостатньо,
– водночас наголосив Трамп.
Війна на Близькому Сході: останні новини
Удари на Близькому Сході тривають. Зокрема, 9 березня Іран вдруге запустив балістику на Туреччину. Її перехопили системи ППО НАТО, уламки впали поблизу міста Газіантеп. Жертв немає.
Натомість США вдарили по трьох іранських танкерах у Перській затоці. Там зафіксували масштабні пожежі із великою хмарою диму.
Тим часом у самому Ірані обрали нового верховного лідера. Ним став син вбитого Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Щоправда, його не бачили на публіці ще з початку операції США. Припускають, що він міг отримати поранення ще у перші дні нападу.