Про це пише Clash Report.
Що відомо про атаку США на іранські танкери 9 березня?
Після 13:15 за київським часом ЗМІ повідомили, що ВМС США завдали ударів у Перській затоці по трьох іранських суднах, які, як припускається, могли перевозити нафту.
У мережі також з'явилися фото із наслідками атаки по одному з суден. З нього валив стовп чорного густого диму.
Наслідки можливої атаки США по іранських танкерах 9 березня / Фото Clash Reports
Пізніше у мережі з'явилося відео із моментом загоряння іранського судна після удару США або Ізраїлю поблизу порту Бандар-Аббас на південному сході Ірану.
Іранське судно загорілося після атаки 9 березня: дивіться відео (18+)
Наразі про наслідки цих атак ні у США, ні в Ірані – не повідомляли.
По яких іранських кораблях били США в межах операції "Епічна лють"?
5 березня стало відомо, що американський підводний човен потопив іранський фрегат IRIS Dena торпедою Mark 48 ADCAP вартістю 4,2 мільйона доларів. Внаслідок атаки загинули понад 80 людей, і ще щонайменше 101 моряк вважається зниклим безвісти.
Американські військові поінформували, що до початку військової операції США, Іран ще мав в озброєнні 11 кораблів в Оманській затоці. Станом на 2 березня, за повідомленнями солдатів США, усі ці судна були знищені.
А 1 березня біля узбережжя Оману був атакований танкер Skylight. Його також пов'язують з експортом іранської нафти.