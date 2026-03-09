Про це пише Clash Report.

Що відомо про атаку США на іранські танкери 9 березня?

Після 13:15 за київським часом ЗМІ повідомили, що ВМС США завдали ударів у Перській затоці по трьох іранських суднах, які, як припускається, могли перевозити нафту.

У мережі також з'явилися фото із наслідками атаки по одному з суден. З нього валив стовп чорного густого диму.



Наслідки можливої атаки США по іранських танкерах 9 березня / Фото Clash Reports

Пізніше у мережі з'явилося відео із моментом загоряння іранського судна після удару США або Ізраїлю поблизу порту Бандар-Аббас на південному сході Ірану.

Наразі про наслідки цих атак ні у США, ні в Ірані – не повідомляли.

По яких іранських кораблях били США в межах операції "Епічна лють"?