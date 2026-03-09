Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Міноборони Туреччини.

Що відомо про атаку на Туреччину?

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини. Після цього її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО.

Уламки ракети впали поблизу міста Газіантеп в південно-центральній частині Туреччини, жертв внаслідок атаки немає.

Міністерство оборони Туреччини також опублікувало "попередження" для Ірану.

Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам та регіональній стабільності. Однак ми повторюємо, що будь-яка загроза, спрямована на нашу територію чи повітряний простір, буде відбита всіма необхідними засобами, рішуче та без вагань,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дотримання попереджень Туреччини "відповідає інтересам усіх сторін".

Нагадаємо, що це вже не перший подібний інцидент: 4 березня Іран також випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Згодом стало відомо, що ракету збив американський есмінець у Середземному морі, жертв і постраждалих нема.

Водночас, за даними ЗМІ, ціллю іранської ракети могла бути Туреччина. Ймовірно, Іран цілив по базі в грецькій частині Кіпру, але ракета відхилилася від курсу.

Що відбувається на Близькому Сході?