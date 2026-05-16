Наразі правоохоронці Туреччини встановлюють всі деталі події та кому може належати цей дрон. Про інцидент повідомляють низка турецьких ЗМІ.

Що відомо про падіння невідомого дрону в Туреччині?

У турецькому місті Самсун у районі Ілкадим вранці впав невідомий безпілотник, що спричинило паніку серед місцевих жителів та призвело до пошкоджень у кількох будинках.

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Мешканці району прокинулися від потужного вибухоподібного звуку та спочатку припустили, що стався вибух газу. Після цього в деяких будинках було зафіксовано розбиті вікна та інші пошкодження.

Я почула вибух і дуже злякалася. Через панічні атаки одразу підбігла до вікна. Коли визирнула на вулицю, побачила дим, що підіймався з будівлі навпроти. Спочатку ми подумали, що стався вибух газу. Звук був дуже дивний, тому всі сильно перелякалися,

– розповіла місцева мешканка.

На місце події оперативно прибули поліція, медики та пожежники. Територію було оточено, а правоохоронці розпочали огляд уламків безпілотника, який, за попередніми оцінками, міг важити близько 25 кілограмів. Розмах крил безпілотника становить приблизно 1 метр та він має окрему хвостову частину. За даними місцевих служб, внаслідок інциденту постраждалих немає.

Поліція Туреччини встановлює походження дрона, його тип і обставини падіння.

У яких інших країнах фіксували падіння дронів?

25 квітня стало відомо, що на території Румунії впали два російські дрони. Це сталося під час масованої атаки на Україну, й відомо що пошкодили господарчу будівлю та лінію електропередач. Тоді, МЗС Румунії викликало російського посла, який мав пояснити інцидент.

12 квітня на морському узбережжі в Естонії знайшли уламок дрона. Попередньо встановлено, що він може бути українським. Поліція заявила, що крило дрона на узбережжя викинули морські хвилі. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Раніше, 19 грудня 2025 року, в турецькій провінції Коджаелі поблизу Стамбула виявили безпілотник російського виробництва "Орлан-10". Відомо, що це вже не вперше. Ймовірно безпілотник здійснював розвідку.