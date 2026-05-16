Сейчас правоохранители Турции устанавливают все детали происшествия и кому может принадлежать этот дрон. Об инциденте сообщают ряд турецких СМИ.
Что известно о падении неизвестного дрона в Турции?
В турецком городе Самсун в районе Илкадым утром упал неизвестный беспилотник, что вызвало панику среди местных жителей и привело к повреждениям в нескольких домах.
Инцидент произошел около 6:30 утра. Жители района проснулись от мощного взрывоподобного звука и сначала предположили, что произошел взрыв газа. После этого в некоторых домах были зафиксированы разбитые окна и другие повреждения.
Я услышала взрыв и очень испугалась. Из-за панических атак сразу подбежала к окну. Когда выглянула на улицу, увидела дым, поднимавшийся из здания напротив. Сначала мы подумали, что произошел взрыв газа. Звук был очень странный, поэтому все сильно перепугались,
– рассказала местная жительница.
На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и пожарные. Территория была оцеплена, а правоохранители начали осмотр обломков беспилотника, который, по предварительным оценкам, мог весить около 25 килограммов. Размах крыльев беспилотника составляет примерно 1 метр и он имеет отдельную хвостовую часть. По данным местных служб, в результате инцидента пострадавших нет.
Полиция Турции устанавливает происхождение дрона, его тип и обстоятельства падения.
В каких других странах фиксировали падение дронов?
25 апреля стало известно, что на территории Румынии упали два российских дрона. Это произошло во время массированной атаки на Украину, и известно что повредили хозяйственное здание и линию электропередач. Тогда, МИД Румынии вызвало российского посла, который должен был объяснить инцидент.
12 апреля на морском побережье в Эстонии нашли обломок дрона. Предварительно установлено, что он может быть украинским. Полиция заявила, что крыло дрона на побережье выбросили морские волны. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее, 19 декабря 2025 года, в турецкой провинции Коджаэли вблизи Стамбула обнаружили беспилотник российского производства "Орлан-10". Известно, что это уже не впервые. Вероятно беспилотник осуществлял разведку.