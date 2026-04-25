Действия России назвали провокационными. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

Что известно о вызове российского посла в румынский МИД?

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России после инцидента с падением российских беспилотников на территории страны. В ведомстве отметили, что дроны упали в районе города Галац и создали угрозу для гражданского населения.

В заявлении МИД Румынии действия России названы "безответственными и провокационными", которые, по словам дипломатов, нарушают нормы международного права. В ведомстве также подчеркнули, что война России против Украины представляет угрозу не только для региональной, но и для глобальной безопасности.

По данным румынских властей, обломки беспилотников были обнаружены после ночной атаки России на Украину, часть которой проходила вблизи румынской границы. Сообщается, что в результате падения повреждены хозяйственное здание и линия электропередач.

Местные власти временно эвакуировали жителей с прилегающей территории, а специальные службы провели работы по нейтрализации обломков. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда российский дрон вызвал прямые повреждения имущества на территории страны.

Важно, что инцидент произошел на фоне очередной массированной атаки России по Украине в ночь на 25 апреля, в частности в районах, граничащих с Румынией.

Справочно. Действующим послом России в Румынии является Владимир Липаев. Он был назначен в апреле 2024 года. Ранее Липаев занимал должность посла России в Эстонии, откуда он был выслан в 2023 году после снижения уровня дипломатических отношений между странами.

Что известно о падении обломков в других соседних странах?

В Люблинском воеводстве Польши 9 апреля на территории фруктового сада был обнаружен неизвестный объект, который, по предварительным данным, может быть частью ракеты. Об инциденте сообщили местные жители, после чего на место прибыли правоохранители.

Расследование ведут полиция и военная контрразведка, которые не исключают, что обломок связан с отражением российских атак. По предварительным оценкам, найденный объект может быть фрагментом ракеты, использованной во время отражения российских беспилотников в сентябре 2025 года. Правоохранители уточняют, что инцидент не представлял непосредственной угрозы для населения, однако происхождение обломка еще устанавливается.

В то же время в стране уже фиксировали подобные случаи. В частности, 21 сентября 2025 года в разных регионах Польши обнаружили еще два объекта, похожие на обломки дронов. Один нашли грибники в лесу неподалеку Водина, другой – местный житель в Белогорском повете. Оба объекта лежали далеко от жилых зданий, а их происхождение также проверяли соответствующие службы.