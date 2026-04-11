Об этом пишет Polsatnews.

Откуда в Польше обломок ракеты?

Полиция рассказала изданию, что 9 апреля получила сообщение о неизвестном предмете во фруктовом саду в Ярославке. Правоохранители предполагают, что это обломок ракеты, которой могли отражать российские беспилотники во время атаки 10 сентября 2025 года.

Мы сообщили Службу военной контрразведки, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. Сейчас на месте происшествия продолжается расследование,

– добавила пресс-секретарь полиции в Замостье Дорота Круковская-Бубило.

Военная жандармерия заявила, что оцепила территорию и заверила, что угрозы жизни или здоровью людей нет.

Напомним, что во время атаки России на Украину 10 сентября 2026, около 20 вражеских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Их обломки находили по меньшей мере в пяти воеводствах, больше всего – в Люблинском

