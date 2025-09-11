Они "решительно осудили" вторжение дронов страны-агрессора России на территорию Польши. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МИД.

Смотрите также В части Польши после атаки дронов ограничили воздушное движение

Что заявили министры стран Люблинского треугольника о российских дронах в Польше?

Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, участники Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Действия России и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона. Только совместный и скоординированный ответ может гарантировать безопасность наших граждан. Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и беспилотных атак.

