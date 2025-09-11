Вони "рішуче засудили" вторгнення дронів країни-агресорки Росії на територію Польщі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МЗС.

Що ідеться в заяві міністрів країн Люблінського трикутника?

Глави МЗС Люблінського трикутника висловили засудження щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі, зазначивши, що це була провокація та ескалація напруженості.

Ми, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, учасники Люблінського трикутника, рішуче засуджуємо нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості,

– ідеться в заяві.

Міністри зазначили, що російські дії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону.

Там підкреслили, що тільки "спільна та скоординована відповідь" може гарантувати безпеку їхніх громадян.

"Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак", – додали вони.

