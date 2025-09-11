Так зазначають в Польському агентстві аеронавігаційних послуг. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про обмеження авіаруху в Польщі?

Польське агентство авіаційної навігації (PAŻP) повідомило, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено повітряний рух.

Зазначається, що обмеження запровадили відповідно до розпорядження міністра інфраструктури щодо обмеження польотів на період, не довший за 3 місяці.

У заяві вказується, що на прохання Оперативного командування видів збройних сил країни з 10 вересня з 22:00 до 9 грудня до 23:59 діє обмеження повітряного руху в східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129.

Зона EP R129 охоплює весь кордон з Україною та Білоруссю.

У відомстві вказується, що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових повітряних суден. Крім того, у зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних літальних апаратів.

Від сходу сонця до заходу сонця, у зоні EP R129 діє заборона польотів, окрім таких винятків:

пілотовані літальні апарати, які здійснюють політ після подання плану польоту, обладнані діючим транспондером у режимі A і C або в режимі S, підтримують постійний радіозв’язок "повітря-земля" з відповідним органом ATS і, у разі потреби, встановлюють двосторонній зв’язок на відповідному каналі зв’язку цього органу;

військові літальні апарати;

польоти за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

польоти зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Там додали, що можуть бути дозволені польоти державної авіації та авіаційної швидкої допомоги, а також польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей або тварин, зокрема у випадку стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій.

Крім цього, можуть бути дозволені польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

В агентстві підкреслили, що вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень Закону про авіацію.

