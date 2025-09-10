Про це у соцмережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає 24 Канал.

Дивіться також "Акт війни": у США відреагували на російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі

Як Польща реагує на порушення повітряного простору?

У ніч проти 10 вересня в небі над Польщею зафіксували серію порушень повітряного простору. Як повідомив прем'єр-міністр, польські військові застосували зброю проти низки російських об'єктів.

Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону,

– написав Дональд Туск.

Глава польського уряду зазначив, що він перебуває на постійному зв'язку з президентом Каролем Навроцьким та міністром оборони Владиславом Косіняк-Камишем. Прем'єр також отримав доповідь від оперативного командування про перебіг ситуації.

Раніше повідомлялось, що Польща вперше збила кілька російських БпЛА. Офіційно ж заявлено, що операцію здійснили союзні сили, серед них Румунія, Угорщина, Словаччина та Нідерланди.

Крім того, аеропорти Жешув-Ясьонка, Люблін-Свідник та Варшава-Шопен тимчасово закриті три через "незаплановану військову активність" російських БпЛА.