Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Джо Вілсона в соціальній мережі Х.

Читайте також "Незапланована військова активність": у Польщі через "Шахеди" закриваються аеропорти

Як у США реагують на ворожі БпЛА в Польщі?

Республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.

Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн,

– написав конгресмен.

Він також закликав Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями проти Росії, які призведуть до банкрутства її військової машини та "озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію".

За словами Вілсона, Путін більше не задовольняється лише ударами по Україні – тепер очільник Кремля випробовує рішучість на території НАТО.

Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі країни навчать Росію розбиратися в кордонах,

– підсумував американський політик.

У CNN також повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо підтвердив отримання інформації про російські безпілотники в повітряному просторі Польщі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі?