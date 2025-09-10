Станом на ранку 10 вересня 2025 року є інформація про 3 такі аеропорти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки БпЛА на Україну 10 вересня Росія знову атакує "Шахедами": де є загроза удару
Які аеропорти у Польщі закриті через "Шахеди"?
У Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Ця ситуація спричинена інцидентами з російськими ударними БПЛА, які перетнули повітряний простір Польщі проти ночі на 10 вересня.
Польське військове командування привело авіацію та наземну ППО до стану найвищої готовності.
Зауважимо, аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", тим час як Жешув є ключовим логістичним хабом для військової та гуманітарної допомоги Україні. Закриття діє щонайменше до 6 ранку, як зазначено у повідомленні NOTAM.
Щодо Любліна і Варшави, як пишуть у мережі, вони також закриті через аналогічні причини. І Люблін, до слова, також часто використовують як альтернативний хаб для перенаправлення вантажів із Жешува.
У соціальних мережах просто зараз активно обговорюють ці закриття, пов’язуючи їх із загрозою російських дронів. Моніторингові канали пишуть, що таких у Польщу залетіло приблизно 10. Польська влада не коментує деталі, але вже визнала посилення безпеки.
Масована атака на Україну БпЛА: де лунали вибухи вночі 10 вересня?
- У ніч проти 10 вересня Росія спрямувала сотні дронів на Україну, зокрема на Захід. Серії вибухів чули місцеві жителі цілої низки міст.
- Кілька разів гучно було у Львові, щонайменше двічі була інформація про роботу ППО з Рівного та області, періодично надлітали БпЛА на Луцьк та Вінницю. Вибухи від роботи ППО чули також у Києві та Київській області.
- Зауважимо, що Росія підіймала у повітря кілька своїй стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А проте на момент публікації не було інформації про пуски ракет, навпаки – нібито літаки чомусь повернулися на аеродроми.