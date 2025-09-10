Станом на ранку 10 вересня 2025 року є інформація про 3 такі аеропорти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки БпЛА на Україну 10 вересня Росія знову атакує "Шахедами": де є загроза удару

Які аеропорти у Польщі закриті через "Шахеди"?

У Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Ця ситуація спричинена інцидентами з російськими ударними БПЛА, які перетнули повітряний простір Польщі проти ночі на 10 вересня.

Польське військове командування привело авіацію та наземну ППО до стану найвищої готовності.

Зауважимо, аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", тим час як Жешув є ключовим логістичним хабом для військової та гуманітарної допомоги Україні. Закриття діє щонайменше до 6 ранку, як зазначено у повідомленні NOTAM.

Щодо Любліна і Варшави, як пишуть у мережі, вони також закриті через аналогічні причини. І Люблін, до слова, також часто використовують як альтернативний хаб для перенаправлення вантажів із Жешува.

У соціальних мережах просто зараз активно обговорюють ці закриття, пов’язуючи їх із загрозою російських дронів. Моніторингові канали пишуть, що таких у Польщу залетіло приблизно 10. Польська влада не коментує деталі, але вже визнала посилення безпеки.

Масована атака на Україну БпЛА: де лунали вибухи вночі 10 вересня?