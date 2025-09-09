Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район). Ворожий БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку. Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район). Чернігів – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Вишгородський район (Київщина) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
