Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Навіть Ізраїль пропускає удари: військовий експерт оцінив ефективність української ППО

Де летять "Шахеди"?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

16:33, 9 вересня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

16:27, 9 вересня

Ворожий БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

15:20, 9 вересня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

14:44, 9 вересня

Чернігів – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:14, 9 вересня

Вишгородський район (Київщина) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.