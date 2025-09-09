Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

16:33, 9 сентября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

16:27, 9 сентября

Вражеский БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

15:20, 9 сентября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

14:44, 9 сентября

Чернигов – угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:14, 9 сентября

Вышгородский район (Киевщина) – угроза применения врагом ударных БпЛА.