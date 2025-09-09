Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Смотрите также Даже Израиль пропускает удары: военный эксперт оценил эффективность украинской ПВО

Где летят "Шахеды"?

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте