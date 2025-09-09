В эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский рассказал о специфике работы украинской ПВО и проблемах, с которыми она сталкивается. К слову, в Воздушных силах отметили, что покрыть всю территорию Украины сплошной ПВО вряд ли возможно.

К теме Россия будет наращивать обстрелы, – Самусь проанализировал готовность украинской системы ПВО

Какова эффективность ПВО Украины?

Военный эксперт отметил, что ни одна страна не имеет достаточного количества средств ПВО, чтобы защитить все объекты. Украина не исключение. В частности, Израиль, который считают, достиг вершины военного мастерства, во время недавней атаки хуситов не смог отбить все цели.

Существуют такие понятия, как активная и пассивная противовоздушная оборона,

– отметил Грабский.

По его словам, активная противовоздушная оборона связана с нанесением ударов по объектам на территории противника, которые включают логистику, транспортную инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, места сосредоточения и производства дронов.

Активная часть противовоздушной обороны является очень ограниченными ресурсами. Первоочередность и приоритетность размещения ограниченных ресурсов ПВО определяет военное командование и государственные органы.

Если я не ошибаюсь, мы имеем около 60 зенитных установок Gepard и 4 комплекса ЗРК Patriot. Конечно, что мы не можем ими прикрыть все объекты. Именно поэтому важным элементом пассивной системы противовоздушной защиты являемся мы с вами,

– сказал Грабский.

Есть государственная политика по рассредоточению сил и средств энергетической, транспортной инфраструктуры, спасение населения и прикрытие тех средств. Ведется просто колоссальная работа по защите наших энергообъектов. Также есть работа по сосредоточению так называемых средств технического прикрытия для того, чтобы проводить операции по быстрому восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Обратите внимание! По данным Financial Times, украинским подразделениям ПВО может не хватить боеприпасов в случае дальнейшей эскалации или сохранения высокой интенсивности ракетных и дроновых атак россиян.

"Кстати, накопление ресурсов для восстановления – это так же элемент пассивной обороны. Когда мы говорим о сосредоточении систем энергогенерации, газодобычи, газогенерации", – добавил военный эксперт.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость находиться в укрытиях, чтобы противник не имел такого мерзкого наслаждения радоваться от смертей украинцев. Ведь потери среди мирного населения происходят из-за игнорирования элементарных норм и требований противовоздушной безопасности.

Что известно о последней атаке россиян?