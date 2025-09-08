Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, оценив возможности украинской системы ПВО выдерживать атаки почти 1000 российских дронов. Он назвал конкретные шаги, которые помогут Украине защищаться от вражеских атак.

К теме Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара

Как себя показала украинская система ПВО?

Самусь отметил, что система нападения так же как и система ПВО являются максимально комплексными и многокомпонентными.

Россияне всегда били по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами воздушного, крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также баллистическими и аэробаллистическими.

Обратите внимание! Россия 7 сентября ударила по зданию Кабинета министров. В результате атаки возник пожар, повреждена крыша и верхние этажи. В то же время анализ обломков показал, что в здание Кабмина попала крылатая ракета комплекса "Искандер", однако ее боевая часть не взорвалась. Только занялось топливо из баков ракеты.

"Также россияне били по центрам принятия решений с первых минут своей широкомасштабной агрессии. Люди думают, что только сейчас они начали наносить удары по центру Киева. Нет, они бьют постоянно, просто в этот раз россияне прошли нашу многослойную систему ПВО", – объяснил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Можно пробить любую систему ПВО, уверен он, но при этом украинская система противовоздушная оборона сейчас лучшая в мире. Например, когда в воздушное пространство Польши залетает дрон, он может летать два часа. Можно только представить, какие будут последствия, если в Польшу залетят 800 дронов плюс несколько десятков различных ракет.

Возможно, кто-то не понимает, что такое 800 воздушных целей одновременно на радаре. Даже сложно представить, как удается настолько эффективно противостоять такому количеству угроз,

– отметил он.

Люди, по его словам, часто не задумываются, или считают просто математически, или просто включают режим паники и говорят: "Ну, если уж по зданию Правительства ударили, то что другим делать?". Однако надо не паниковать, а строить многослойную комплексную систему противовоздушной обороны, которая начинается с радаров.

Для того чтобы сбить крылатую ракету, нужно, как заметил Самусь, не только иметь собственную противоракету. Необходим целый комплекс радаров, которые в разных аспектах захватывают эту ракету, ведут, предоставляют ее координаты и дают возможность ее уничтожить.

Мы находимся в процессе, когда Россия будет наращивать обстрелы и количество своих средств поражения,

– подчеркнул Михаил Самусь.

В то же время Соединенные Штаты, по его мнению, не способны помочь Украине. В Европе этих средств нет в достаточном количестве. Украина самостоятельно производит противосредства против "Шахедов", противракет. Также будем производить зенитно-ракетные комплексы. Европа также должна помочь с ЗРК, которые противодействуют крылатым ракетам. Баллистические ракеты – это ответственность систем Patriot.

Ситуация, добавил Самусь, довольно сложная, учитывая, что количество воздушных целей доходит почти до 1000. Еще лет 10 назад невозможно было представить, чтобы украинская ПВО могла справиться с таким вызовом. Поэтому сейчас нет другого выхода, как работать и создавать наше сплошное радарное поле и многослойную систему противовоздушной обороны.

Что известно о комбинированной атаке по Украине 7 сентября?