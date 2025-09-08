Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, оцінивши можливості української системи ППО витримувати атаки майже 1000 російських дронів. Він назвав конкретні кроки, що допоможуть Україні захищатися від ворожих атак.

Як себе показала українська система ППО?

Самусь наголосив, що система нападу так само як і система ППО є максимально комплексними та багатокомпонентними.

Росіяни завжди били по Україні "Шахедами", крилатими ракетами повітряного, крилатими ракетами повітряного, наземного і морського базування, а також балістичними та аеробалістичними.

Зверніть увагу! Росія 7 вересня вдарила по будівлі Кабінету міністрів. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджений дах та верхні поверхи. Водночас дослідження уламків показало, що у будівлю Кабміну влучила крилата ракета комплексу "Іскандер", проте її бойова частина не вибухнула. Лище зайнялося паливо з баків ракети.

"Також росіяни били по центрах ухвалення рішень з перших хвилин своєї широкомасштабної агресії. Люди думають, що тільки зараз вони почали завдавати ударів по центру Києва. Ні, вони б'ють постійно, просто цього разу росіяни пройшли нашу багатошарову систему ППО", – пояснив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Можна пробити будь-яку систему ППО, впевнений він, але при цьому українська система протиповітряна оборона зараз найкраща у світі. Наприклад, коли у повітряний простір Польщі залітає дрон, він може літати дві години. Можна тільки уявити, які будуть наслідки, якщо до Польщі залетять 800 дронів плюс кілька десятків різних ракет.

Можливо, хтось не розуміє, що таке 800 повітряних цілей одночасно на радарі. Навіть важко уявити, як вдається настільки ефективно протистояти такій кількості загроз,

– зазначив він.

Люди, за його словами, часто не замислюються, або рахують просто математично, або просто включають режим паніки і кажуть: "Ну, якщо вже по будівлі Уряду вдарили, то що іншим робити?". Однак треба не панікувати, а будувати багатошарову комплексну систему протиповітряної оборони, яка починається з радарів.

Для того щоб збити крилату ракету, потрібно, як зауважив Самусь, не тільки мати власну протиракету. Необхідний цілий комплекс радарів, які в різних аспектах захоплюють цю ракету, ведуть, надають її координати і дають можливість її знищити.

Ми перебуваємо в процесі, коли Росія нарощуватиме обстріли та кількість своїх засобів ураження,

– підкреслив Михайло Самусь.

Водночас Сполучені Штати, на його думку, не здатні допомогти Україні. В Європі цих засобів немає у достатній кількості. Україна самостійно виготовляє протизасоби проти "Шахедів", протиракет. Також вироблятимемо зенітно-ракетні комплекси. Європа також має допомогти із ЗРК, які протидіють крилатим ракетам. Балістичні ракети – це відповідальність систем Patriot.

Ситуація, додав Самусь, доволі складна, враховуючи, що кількість повітряних цілей доходить майже до 1000. Ще років 10 тому неможливо було уявити, щоб українська ППО могла впоратися з таким викликом. Тому зараз не маємо іншого виходу, як працювати і створювати наше суцільне радарне поле та багатошарову систему протиповітряної оборони.

