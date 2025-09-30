Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника столиці Віталія Кличка.

Дивіться також У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну

Скільки людей постраждали через атаку на Київ 7 вересня?

У Києві росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру. Через загоряння й руйнування житлових будинків є загиблі та близько двох десятків поранених.

Відомо про 5 загиблих – троє померли в день атаки, ще двоє за кілька тижнів.

У Святошинському районі жертвами стали молода жінка та двомісячна дитина. Батько загиблого хлопчика у лікарні в важкому стані. З-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки також дістали тіло загиблого чоловіка. В Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.

23 вересня у лікарні померла Тетяна Сакіян. Жінка була вагітна, коли потрапила в лікарню з 95% опіків тіла. Лікарі вирішили провести кесарів розтин. Назарчик і його батько ще в лікарні, саму Тетяну врятувати не вдалося.

30 вересня Віталій Кличко написав, що в реанімації померла 74-річна жінка.

На місцях, що постраждали від атаки, була ліквідація наслідків / Фото ДСНС України та поліція Києва

У ДСНС розповіли, що у Святошинському районі внаслідок атаки частково зруйнована 9-поверхівка, там сталася пожежа.

Ще одна бригада виїжджала ліквідувати наслідки на іншій локації Святошинського району. Попередньо, падіння уламків сталося на відкритій території біля дитячого садка.

До ліквідації наслідків події та допомоги громадянам залучали більш ніж 200 поліцейських.

За інформацією столичних правоохоронців, серед поранених є поліцейські. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження, коли їхали на виклик. Їх доставили до лікарні.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?