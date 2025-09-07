Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеву владу.

Що відомо про займання у будівлі Кабміну?

Мер Києва Віталій Кличко близько 7 години ранку повідомив, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він вказав, що на місці працюють пожежники.

Керівник КМВА Ткаченко додав, що внаслідок російської атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі в цьому районі.

Зауважимо, що джерела Суспільного уточнили, що в Печерському районі столиці внаслідок падіння уламку горить будівля Кабміну.

