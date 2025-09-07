Міський голова Віталій Малецький у соцмережах повідомив про це. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": загроза є для Києва та інших регіонів
Атака на Кременчук 7 вересня: що відомо?
Повітряна тривога у Полтавській області триває ще з восьмої вечора минулої доби, 6 вересня. 7 числа вночі ближче до 3 та 4 годин на Кременчук налетіли ворожі безпілотники.
Мер міста Віталій Малецький повідомив у соціальних мережах, що Кременчук під ворожим обстрілом – пролунали десятки вибухів. Усі служби працюють, у частині міста відсутнє електропостачання.
Важливо: все про повітряні тривоги, небезпеки від ударних БпЛА чи ракет, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте в нашому телеграмі.
Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?
- У Запоріжжі також було багато вибухів, сталося влучання дрона у підприємство, пошкоджено цех.
- У Києві безпілотники наробили шкоди, відомо про удари по житлових будинках та пожежі.