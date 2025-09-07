Міський голова Віталій Малецький у соцмережах повідомив про це. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Атака на Кременчук 7 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Полтавській області триває ще з восьмої вечора минулої доби, 6 вересня. 7 числа вночі ближче до 3 та 4 годин на Кременчук налетіли ворожі безпілотники.

Мер міста Віталій Малецький повідомив у соціальних мережах, що Кременчук під ворожим обстрілом – пролунали десятки вибухів. Усі служби працюють, у частині міста відсутнє електропостачання.

Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?