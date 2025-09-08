Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Вага бойової частини ракети – 450 кілограмів.

Пожежу на верхніх поверхах Кабміну пояснюють тим, що зайнялося паливо з баків ракети.

Зверніть увагу! Тієї ночі Росія випустила по Україні 9 крилатих ракет з ОТРК "Іскандер", 4 з яких вдалося збити. Також було 810 дронів різних типів, 747 з яких знешкодили та збили. Окрім того, фіксували 4 балістичні ракети, які не були збиті.

У Defense Express зауважують, що крилата ракета 9М727 – 1 з 3, які призначені для ОТРК "Іскандер". Є ще 9М728 та 9М729.

Вони переважно позначаються як "Іскандер-К" або Р-500.

9М727 вважається варіацією 3М-14 "Калібр" для наземного пуску.