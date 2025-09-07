Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Що відбувалося в Києві після атаки?
Цієї ночі ворог застосував 823 засоби повітряного нападу для атаки на Україну: найбільше постраждала столиця.
Внаслідок удару в Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки. Під ударом був Святошинський район. Наразі там триває гасіння пожежі та розбір завалів, також стався обвал частини будинку.
Саме у Святошинському районі столиці загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди.
Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.
У ДСНС також показали кадри перших хвилин після атаки на Київ – рятувальники одразу почали гасити пожежі та евакуйовувати людей.
Рятувальники ліквідують наслідки атаки: дивіться відео
Які області були під ударом?
Окрім столиці, росіяни здійснили масовану атаку на населені пункти Київщини. На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги.
Цієї ночі ворожа армія завдала масованого удару по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Внаслідок удару там фіксують пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.
Під ударом опинилася також Дніпропетровщина – дрони та ракети летіли на Кривий Ріг. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждав об'єкт цивільної інфраструктури.