OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.

Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 7 вересня?

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі противник залучив 818 засобів повітряного нападу. Зокрема, 805 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Окрім того, на Україну летіли 9 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові канали зазначають – уночі 7 вересня відбувся один із наймасованіших ударів по території України. Зокрема, росіяни цілили по Києву, Одесі, Харкову, Сумах, Дніпру, Запоріжжю, Озерному, Старокостянтинову, Василькову, Решетилівці тощо.

Мапа руху ракет і "Шахедів" / Фото monitorwar

За даними monitorwar, ворог застосував орієнтовано 780 – 950 безпілотників типу "Гербера" та "Герань". Більшість із них були імітаторами.

Саме під час дронової атаки росіяни залучили 8 "Іскандерів-М", а вже опісля – 15 "Іскандерів-К" і "Калібр" по Одесі, Кривому Рогу та Києву.

Масована атака по Україні 7 вересня: головні новини