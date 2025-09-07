OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.
Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки
Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 7 вересня?
За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі противник залучив 818 засобів повітряного нападу. Зокрема, 805 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Окрім того, на Україну летіли 9 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.
Моніторингові канали зазначають – уночі 7 вересня відбувся один із наймасованіших ударів по території України. Зокрема, росіяни цілили по Києву, Одесі, Харкову, Сумах, Дніпру, Запоріжжю, Озерному, Старокостянтинову, Василькову, Решетилівці тощо.
Мапа руху ракет і "Шахедів" / Фото monitorwar
За даними monitorwar, ворог застосував орієнтовано 780 – 950 безпілотників типу "Гербера" та "Герань". Більшість із них були імітаторами.
Саме під час дронової атаки росіяни залучили 8 "Іскандерів-М", а вже опісля – 15 "Іскандерів-К" і "Калібр" по Одесі, Кривому Рогу та Києву.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Масована атака по Україні 7 вересня: головні новини
Унаслідок атаки безпілотниками на Київ пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах. Відомо про 18 постраждалих і 2 загиблих – молоду жінку та дитину.
У Кривому Розі ціллю стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури у приватному секторі. Відомо про 3 постраждалих чоловіків, стан одного пораненого важкий.
Вибухи пролунали в Одесі. Дрони пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову, виникло декілька пожеж, зокрема в багатоповерхових будівлях.