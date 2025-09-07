Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Чим Росія атакувала Україну 7 вересня?

Вночі 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.

Загалом, як зазначили в Повітряних силах, для удару ворог використав 818 засобів повітряного нападу.

Так, росіяни запустили 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Крім цього, загарбники атакували ракетами, запустивши:

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області,

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.