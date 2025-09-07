Начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав це "черговим антирекордом". Деталі передає 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.
Що відомо про масовану атаку 7 вересня?
Попри новий антирекорд за кількістю засобів нападу – 823 повітряні цілі, саме ракет цього разу росіяни запустили менше, аніж попереднього масованого обстрілу.
Серед 810 ворожих безпілотників, що летіли на Україну, лише близько половини – саме "Шахеди". Однак Ігнат зазначив, що дрони-імітатори також мають певне "корисне" навантаження, зокрема засоби розвідки типу камер або вибухівку.
До 5 кілограмів (вибухівки – 24 Канал) на "Герберу" без проблем може бути розміщено. І це теж небезпечний дрон. Якщо він попаде в якесь вразливе місце, то може принести серйозну шкоду,
– уточнив він.
Зверніть увагу! Зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.
Наслідки російських ударів: головні новини
Уперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Кабінету міністрів України – дах і верхні поверхи. Виникла пожежа, рятувальники залучили для гасіння гелікоптер.
Також у Києві зафіксовано руйнування у Святошинському та Дарницькому районах. Відомо про щонайменше 18 постраждалих і 2 загиблих – молоду жінку та дитину. Окрім того, в укритті померла літня жінка.
У Кривому Розі ціллю стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури у приватному секторі. Відомо про 3 постраждалих чоловіків, стан одного пораненого важкий.