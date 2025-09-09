Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Какова ситуация со средствами ПВО в Украине?

Поставки боеприпасов из арсеналов Пентагона в Украину стали нерегулярными, а их объемы – меньше: это произошло после июньской директивы Минобороны США.

По словам чиновников и аналитиков, в случае дальнейшей эскалации или сохранения высокой интенсивности ракетных и дроновых атак россиян, украинским подразделениям ПВО может не хватить боеприпасов.

Это лишь вопрос времени, когда боеприпасы закончатся,

– сказал собеседник издания, знакомый с темпами американских поставок средств ПВО для Украины.

Замедление вызывает особое беспокойство, поскольку другие ракеты, закуплены непосредственно у производителей по отдельной программе, производятся партиями. Из-за этого возникают разрывы между поставками.

Страны ЕС также недавно согласились предоставить Украине системы и боеприпасы ПВО из своих запасов и закупить дополнительные у США, однако эти поставки только начали поступать.

По словам украинских чиновников, с лета киевские войска потратили значительное количество боеприпасов, пытаясь защититься от интенсивных воздушных обстрелов, направленных против военной и гражданской инфраструктуры.

Поскольку Россия расширяет удары по энергетическим объектам накануне холодов, это создает новые вызовы для украинской обороны. Каждый массированный обстрел заставляет Украину тратить дорогостоящие перехватчики и другие боеприпасы быстрее, чем успевает поступать американская помощь.

Однако, по словам FT, некоторое облегчение уже на горизонте.

Европейские союзники Украины начали закупать для нее американское оружие, в том числе для усиления ПВО, благодаря соглашению, достигнутому в августе на саммите в Белом доме. Оно предусматривает косвенные поставки для Киева, что руководитель ОП Андрей Ермак назвал "переломным моментом".

По этой схеме страны НАТО могут покупать оружие и боеприпасы непосредственно со складов США и передавать их Украине.

