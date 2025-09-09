Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Какова ситуация со средствами ПВО в Украине?
Поставки боеприпасов из арсеналов Пентагона в Украину стали нерегулярными, а их объемы – меньше: это произошло после июньской директивы Минобороны США.
По словам чиновников и аналитиков, в случае дальнейшей эскалации или сохранения высокой интенсивности ракетных и дроновых атак россиян, украинским подразделениям ПВО может не хватить боеприпасов.
Это лишь вопрос времени, когда боеприпасы закончатся,
– сказал собеседник издания, знакомый с темпами американских поставок средств ПВО для Украины.
Замедление вызывает особое беспокойство, поскольку другие ракеты, закуплены непосредственно у производителей по отдельной программе, производятся партиями. Из-за этого возникают разрывы между поставками.
Страны ЕС также недавно согласились предоставить Украине системы и боеприпасы ПВО из своих запасов и закупить дополнительные у США, однако эти поставки только начали поступать.
По словам украинских чиновников, с лета киевские войска потратили значительное количество боеприпасов, пытаясь защититься от интенсивных воздушных обстрелов, направленных против военной и гражданской инфраструктуры.
Поскольку Россия расширяет удары по энергетическим объектам накануне холодов, это создает новые вызовы для украинской обороны. Каждый массированный обстрел заставляет Украину тратить дорогостоящие перехватчики и другие боеприпасы быстрее, чем успевает поступать американская помощь.
Однако, по словам FT, некоторое облегчение уже на горизонте.
Европейские союзники Украины начали закупать для нее американское оружие, в том числе для усиления ПВО, благодаря соглашению, достигнутому в августе на саммите в Белом доме. Оно предусматривает косвенные поставки для Киева, что руководитель ОП Андрей Ермак назвал "переломным моментом".
По этой схеме страны НАТО могут покупать оружие и боеприпасы непосредственно со складов США и передавать их Украине.
Россия нанесла самый массированный удар по Украине
В ночь на 7 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, использовав 823 средства воздушного нападения. Эта атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения.
Из-за атаки в Киеве были повреждены четыре жилые многоэтажки. Наибольшему разрушению подвергся дом в Святошинском районе, там погибли два человека – 32-летняя женщина и ее двухмесячный ребенок. Еще около 20 человек в Киеве получили ранения.
Кроме того, под ударом оказалась Киевщина. В Броварском районе состоялось попадание в частный дом и складские помещения. в Бучанском районе также были повреждены частные дома. В Фастовском районе под ударами были частный дом и конюшня.