Общее количество дронов было 810. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Что известно о ночной атаке дронов по Украине?
По словам Зеленского, всего в ночном ударе было задействовано 810 дронов, почти половина из которых использовалась Россией для перегрузки украинской ПВО и осложнения ситуации в воздухе. Кроме того, враг выпустил ракеты, в том числе баллистические, значительную часть которых удалось сбить украинским воинам.
Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более чем полторы сотни перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо,
– заявил президент.
Зеленский добавил, что для противодействия подобным атакам необходимо масштабировать работу дронов-перехватчиков, потенциал производства которых есть, а финансирование и контракты обеспечивают их поставки.
За сутки российские обстрелы поражали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В столице продолжаются работы по разбору завалов, где могут находиться тела пострадавших.
Как отработали силы ПВО?
В ночь на 7 сентября противник нанес комбинированный удар по Украине, использовав 823 средства воздушного нападения.
Силами ПВО сбито/подавлено 751 воздушную цель, в том числе 747 вражеских БпЛА и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.