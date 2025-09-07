О том, где сейчас вражеские БпЛА, какой курс они держат и как распространяются тревоги – рассказывает 24 Канал.
18:29, 7 сентября
Борисполь – ударный БпЛА в направлении города!
18:22, 7 сентября
БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).
18:05, 7 сентября
Несколько групп вражеских БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.