Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
Какие последствия удара по Сумах?
Олег Григоров рассказал, что российский ударный дрон снова атаковал площадь Независимости в центре Сум.
В результате действий врага ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Отмечается, что ее доставили в больницу, сейчас медики обследуют пострадавшую.
Около 13:30 стало известно, что количество пострадавших возросло до четырех. Ранения получил 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата произошла стрессовая реакция после взрыва. Позже за помощью к медикам также обратился 30-летний мужчина.
Повреждено здание Сумской ОВА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки,
– написал Григоров.
В ОВА добавили, что угроза повторных ударов сохраняется и призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Какие последствия вражеской атаки в Сумах: смотрите видео
Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар
В ночь на 7 сентября российские войска применили 823 средства воздушного нападения – беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель.
Под основным ударом был Киев: враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Из-за возгорания и разрушения жилых домов есть погибшие и раненые. Известно о двух погибших. В Святошинском районе жертвами стали молодая женщина и двухмесячный ребенок.
Этой ночью вражеская армия также нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району с помощью дронов-камикадзе. В результате удара там фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.