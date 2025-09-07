Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Какие последствия удара по Сумах?

Олег Григоров рассказал, что российский ударный дрон снова атаковал площадь Независимости в центре Сум.

В результате действий врага ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Отмечается, что ее доставили в больницу, сейчас медики обследуют пострадавшую.

Около 13:30 стало известно, что количество пострадавших возросло до четырех. Ранения получил 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата произошла стрессовая реакция после взрыва. Позже за помощью к медикам также обратился 30-летний мужчина.

Повреждено здание Сумской ОВА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки,

– написал Григоров.

В ОВА добавили, что угроза повторных ударов сохраняется и призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Какие последствия вражеской атаки в Сумах: смотрите видео

Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар