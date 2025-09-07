Европейские лидеры и чиновники отреагировали на террор, который совершила армия Кремля. Как в Европе комментируют циничную атаку по Украине – читайте в материале 24 Канала.
Как реагируют в Европе на атаку по Украине 7 сентября?
Важно! Для удара по Украине враг использовал 823 средств воздушного нападения.
Так, россияне запустили 810 ударных БпЛА и 13 ракет, среди которых – 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
По словам главы МИД Чехии, российский диктатор "только делает вид, что хочет достичь мира, а на самом деле хочет убить как можно больше украинцев". "Прошлой ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", – подчеркнул Липавский. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия предлагает миру "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают мирных жителей". Санду выступила с осуждением ударов по Киеву и подчеркнула, что Молдова "решительно стоит на стороне Украины против этого террора". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Кремль в "издевательствах над дипломатией, нарушении международного права и убийствах без разбора". Она подчеркнула, что "Европа полностью поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину". "Солидарность с Украиной и украинским народом", – написал Эммануэль Макрон, осуждая ночные атаки российских беспилотников и ракет на Украину. Лидер Франции обвиняет Россию в том, что она "все глубже замыкается в логике войны и террора". "Российский террор продолжается. Становится все более наглым... Российский террор должен быть остановлен", – подчеркнула Катарина Матернова. Она напомнила, что этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество средств поражения: "более 800 беспилотников, крылатых и баллистических ракет". Лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава правительства Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака на Украину свидетельствует о том, что Россия не хочет мира. Президент страны отметил, что эта атака продемонстрировала то, что Россия пошла на эскалацию конфликта, ведь в результате одного из ударов было повреждено здание Кабмина. "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", – подчеркнул он. Премьер страны отметила, что впервые было атаковано здание украинского правительства в Киеве. "Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", – написала она.
