Європейські лідери та посадовці відреагували на терор, який скоїла армія Кремля. Як в Європі коментують цинічну атаку по Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки

Як реагують в Європі на атаку по Україні 7 вересня?

Важливо! Для удару по Україні ворог використав 823 засобів повітряного нападу.



Так, росіяни запустили 810 ударних БпЛА та 13 ракет, серед яких – 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.



Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.