Європейські лідери та посадовці відреагували на терор, який скоїла армія Кремля. Як в Європі коментують цинічну атаку по Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Як реагують в Європі на атаку по Україні 7 вересня?
Важливо! Для удару по Україні ворог використав 823 засобів повітряного нападу.
Так, росіяни запустили 810 ударних БпЛА та 13 ракет, серед яких – 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.
Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
За словами глави МЗС Чехії, російський диктатор "лише вдає, що хоче досягти миру, а насправді хоче вбити якомога більше українців". "Минулої ночі він запустив понад 800 дронів і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", – підкреслив Ліпавський. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія пропонує світові "тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають мирних жителів". Санду виступила із засудженням ударів по Києві та підкреслила, що Молдова "рішуче стоїть на боці України проти цього терору". Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинувачує Кремль у "знущаннях над дипломатією, порушенні міжнародного права та вбивствах без розбору". Вона наголосила, що "Європа повністю підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну". "Солідарність з Україною та українським народом", – написав Еммануель Макрон, засуджуючи нічні атаки російських безпілотників та ракет на Україну. Лідер Франції звинувачує Росію в тому, що вона "все глибше замикається в логіці війни та терору". "Російський терор триває. Стає все більш нахабним… Російський терор має бути зупинений", – підкреслила Катаріна Матернова. Вона нагадала, що цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість засобів ураження: "понад 800 безпілотників, крилатих та балістичних ракет". Лідер Латвії Едгарс Ринкевичс та глава уряду Евіка Сіліня заявили, що нова масована атака на Україну свідчить про те, що Росія не хоче миру. Президент країни зазначив, що ця атака продемонструвала те, що Росія пішла на ескалацію конфлікту, адже внаслідок одного з ударів була пошкоджена будівля Кабміну. "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", – підкреслив він. Премʼєр країни зауважила, що вперше була атакована будівля українського уряду в Києві. "Росія не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити", – написала вона.
