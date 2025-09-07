Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки удару по Сумах?

Олег Григоров розповів, що російський ударний дрон знову атакував площу Незалежності в центрі Сум.

Внаслідок дій ворога поранення зазнала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Зазначається, що її доставили до лікарні, наразі медики обстежують постраждалу.

Близько 13:30 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранень зазнав 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата сталася стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків також звернувся 30-річний чоловік.

Пошкоджена будівля Сумської ОВА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки,

– написав Григоров.

В ОВА додали, що загроза повторних ударів зберігається та закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

