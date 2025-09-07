Загальна кількість дронів була 810. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека

Що відомо про нічну атаку дронів по Україні?

За словами Зеленського, загалом у нічному ударі було задіяно 810 дронів, майже половина з яких використовувалася Росією для перевантаження української ППО та ускладнення ситуації в повітрі. Крім того, ворог випустив ракети, у тому числі балістичні, значну частину яких вдалося збити українським воїнам.

Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую,

– заявив президент.

Зеленський додав, що для протидії подібним атакам необхідно масштабувати роботу дронів-перехоплювачів, потенціал виробництва яких є, а фінансування та контракти забезпечують їхнє постачання.

За добу російські обстріли вражали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя. У столиці продовжуються роботи з розбору завалів, де можуть перебувати тіла постраждалих.

Як відпрацювали сили ППО?