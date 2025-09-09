Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Яка ситуація з засобами ППО в Україні?

Поставки боєприпасів з арсеналів Пентагону в Україну стали нерегулярними, а їхні обсяги – меншими: це відбулося після червневої директиви Міноборони США.

За словами посадовців та аналітиків, у разі подальшої ескалації чи збереження високої інтенсивності ракетних і дронових атак росіян, українським підрозділам ППО може забракнути боєприпасів.

Це лише питання часу, коли боєприпаси закінчаться,

– сказав співрозмовник видання, обізнаний із темпами американських поставок засобів ППО для України.

Уповільнення викликає особливе занепокоєння, оскільки інші ракети, закуплені безпосередньо у виробників за окремою програмою, виробляються партіями. Через це виникають розриви між поставками.

Країни ЄС також нещодавно погодилися надати Україні системи та боєприпаси ППО зі своїх запасів і закупити додаткові у США, проте ці поставки лише почали надходити.

За словами українських чиновників, з літа київські війська витратили значну кількість боєприпасів, намагаючись захиститися від інтенсивних повітряних обстрілів, спрямованих проти військової та цивільної інфраструктури.

Оскільки Росія розширює удари по енергетичних об'єктах напередодні холодів, це створює нові виклики для української оборони. Кожен масований обстріл змушує Україну витрачати дороговартісні перехоплювачі та інші боєприпаси швидше, ніж встигає надходити американська допомога.

Однак, за словами FT, деяке полегшення вже на горизонті.

Європейські союзники України почали закуповувати для неї американську зброю, у тому числі для посилення ППО, завдяки угоді, досягнутій у серпні на саміті в Білому домі. Вона передбачає непрямі поставки для Києва, що керівник ОП Андрій Єрмак назвав "переломним моментом".

За цією схемою країни НАТО можуть купувати зброю й боєприпаси безпосередньо зі складів США та передавати їх Україні.

Росія завдала наймасованішого удару по Україні