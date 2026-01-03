У мережі можна побачити багато відео вибухів у Каракасі. При чому роботи ППО, принаймні зенітних ракетних комплексів, не чути. Це може свідчити про те, що збройним силам США вдалось нейтралізувати системи ППО Венесуели, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Застосував старий прийом: військовий експерт зауважив нюанси операції Трампа у Венесуелі

Як російська ППО "показала" себе у Венесуелі?

Уся протиповітряна оборона Венесуели була побудована на російських системах, а основою наземного ППО є 1-2 дивізіони ЗРК С-300ВМ, 3-9 ЗРК "Бук-М2Е", понад 6 ЗРК С-125 "Печора-2М".

Ба більше, у жовтні 2024 року Росія додатково поставила до Венесуели кілька зенітно-ракетних комплексів – систему "Панцирь" і комплекс "Бук-М2", доставлених кількома рейсами літаків Іл-76ТД. Крім того, основу венесуельських повітряних сил складають 21 російський винищувач Су-30МКВ (венесуельська версія Су-30МК2).

Отже, під час американських ударів по Венесуелі поставлені Росією венесуельцям засоби ППО не спрацювали.

Як США били по Каракасу, а російська ППО нічим не могла зарадити: дивіться відео

Зауважимо, що Росія висловила підтримку уряду Венесуели "перед обличчям озброєної агресії" та закликала США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину.

Нагадаємо, що Кремль підтримує режим Мадуро. Коли восени конфлікт між США та Венесуелою почав загострюватися, у Росії розглядали можливість передати Каракасу нову ракетну систему "Орешник".

Також у жовтні Мадуро просив військову допомогу у Росії, Китаю та Ірану на тлі загрози з боку США. Він звернувся до Москви з проханням про ремонт радарів, військових літаків та можливе постачання ракет.

До слова, раніше Росія нібито під приводом придушення чергової спроби народу Венесуели повалити режим Мадуро відправила до країни або найманців "Вагнера", або співробітників російського ГУ ГШ.

1 листопада 2025 року моніторингові канали зафіксували прибуття до Каракасу підсанкційного російського літака Іл-76. За даними спостерігачів, на борту могли бути зброя та дрони.

Що відомо про американську операцію у Венесуелі?