В сети можно увидеть много видео взрывов в Каракасе. Причем работы ПВО, по крайней мере зенитных ракетных комплексов, не слышно. Это может свидетельствовать о том, что вооруженным силам США удалось нейтрализовать системы ПВО Венесуэлы, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как российская ПВО "показала" себя в Венесуэле?

Вся противовоздушная оборона Венесуэлы была построена на российских системах, а основой наземного ПВО является 1 – 2 дивизиона ЗРК С-300ВМ, 3 – 9 ЗРК "Бук-М2Е", более 6 ЗРК С-125 "Печора-2М".

Более того, в октябре 2024 года Россия дополнительно поставила в Венесуэлу несколько зенитно-ракетных комплексов – систему "Панцирь" и комплекс "Бук-М2", доставленных несколькими рейсами самолетов Ил-76ТД.

Кроме того, основу венесуэльских воздушных сил составляют 21 российский истребитель Су-30МКВ (венесуэльская версия Су-30МК2).

Так что, во время американских ударов по Венесуэле поставленные Россией венесуэльцам средства ПВО не сработали.

Заметим, что Россия выразила поддержку правительству Венесуэлы "перед лицом вооруженной агрессии" и призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену.

Напомним, что Кремль поддерживает режим Мадуро. Когда осенью конфликт между США и Венесуэлой начал обостряться, в России рассматривали возможность передать Каракасу новую ракетную систему "Орешник".

Также в октябре Мадуро просил о военной помощи у России, Китая и Ирана на фоне угрозы со стороны США. Он обратился к Москве с просьбой о ремонте радаров, военных самолетов и возможной поставке ракет.

К слову, ранее Россия якобы под предлогом подавления очередной попытки народа Венесуэлы свергнуть режим Мадуро отправила в страну или наемников "Вагнера", или сотрудников российского ГУ ГШ.

1 ноября 2025 года мониторинговые каналы зафиксировали прибытие в Каракас подсанкционного российского самолета Ил-76. По данным наблюдателей, на борту могли быть оружие и дроны.

Что известно об американской операции в Венесуэле?