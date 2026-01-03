Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что теперь будет происходить в Венесуэле?

Как отмечает СМИ, конституция Венесуэлы предусматривает, что власть должна перейти к вице-президенту Делси Родригес. В то же время она заявила, что правительство не знает о местонахождении Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Оппозиция при этом настаивает, что легитимным президентом является политик в изгнании Эдмундо Гонсалес.

Но будущее режима под сомнением, и оппозиция – как в стране, так и за ее пределами – вероятно, будет рассматривать этот момент как критическую возможность,

– говорится в материале.

Первый сценарий журналисты называют "конституционным". Его суть заключается в том, что в случае "абсолютного отсутствия" президента вице-президент Родригес должна объявить выборы в течение 30 дней. Новоизбранный глава государства получит полный шестилетний срок.

Второй сценарий предусматривает падение режима. Речь идет о возможной отставке или бегстве ключевых соратников Мадуро, что создаст вакуум власти в стране. При таких условиях руководство может перейти к оппозиции, которую возглавляет Эдмундо Гонсалес. Его же поддерживает одна из самых влиятельных оппозиционерок – лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

Третьим вариантом издание назвало военный переворот. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после ударов США заявлял о готовности сопротивляться иностранным войскам. В этом сценарии именно военные могут взяться за "бразды правления" новой власти.

