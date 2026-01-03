Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение сенатора штата Юты Майка Ли.

Продолжит ли США атаковать Венесуэлу?

Сенатор Майк Ли заявил, что имел телефонный разговор с Марко Рубио. Последний проинформировал его о задержании Николаса Мадуро.

По словам госсекретаря, теперь дальнейшие действия США в Венесуэле не ожидаются, ведь президент Венесуэлы – под стражей в Соединенных Штатах.

Он (Рубио – 24 Канал) сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах,

– говорится в заметке Ли.

Как сообщил сенатор, военные действия США, которые были в Венесуэле, были направлены на "защиту операции по аресту".

Что известно о нападении Соединенных Штатов?