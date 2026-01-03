Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис сенатора штату Юти Майка Лі.

Чи продовжить США атакувати Венесуелу?

Сенатор Майк Лі заявив, що мав телефонну розмову з Марко Рубіо. Останній поінформував його про затримання Ніколаса Мадуро.

За словами держсекретаря, тепер подальші дії США у Венесуелі не очікуються, адже президент Венесуели – під вартою у Сполучених Штатах.

Він (Рубіо – 24 Канал) повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах,

– йдеться в дописі Лі.

Як повідомив сенатор, військові дії США, які були у Венесуелі, були спрямовані на "захист операції з арешту".

Що відомо про напад Сполучених Штатів?