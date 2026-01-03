Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис сенатора штату Юти Майка Лі.
Дивіться також США провели масштабну операцію у Венесуелі: президента Мадуро затримано, – Трамп
Чи продовжить США атакувати Венесуелу?
Сенатор Майк Лі заявив, що мав телефонну розмову з Марко Рубіо. Останній поінформував його про затримання Ніколаса Мадуро.
За словами держсекретаря, тепер подальші дії США у Венесуелі не очікуються, адже президент Венесуели – під вартою у Сполучених Штатах.
Він (Рубіо – 24 Канал) повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах,
– йдеться в дописі Лі.
Як повідомив сенатор, військові дії США, які були у Венесуелі, були спрямовані на "захист операції з арешту".
Що відомо про напад Сполучених Штатів?
3 січня президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі. Опісля Каракас звинуватив Сполучені Штати у військовій агресії.
У країні оголосили надзвичайний стан і закликали населення до мобілізації.
Згодом Трамп повідомив про успішну операцію у Венесуелі. Під час неї було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину.