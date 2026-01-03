Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему считает этот шаг показательным. Он отметил, что Трамп мог использовать старый прием американских президентов, чтобы усилить свои позиции внутри страны.

Операция Трампа в Венесуэле и внутренняя политика США

Операцию в Венесуэле Романенко связал с необходимостью Трампа переключить внимание американцев. Внутри США накопился негатив из-за скандалов, а рейтинги просели перед важными политическими событиями.

Заметьте! 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов в разных районах города. После ударов появились столбы дыма, часть южных кварталов, в частности вблизи военной базы, осталась без электроснабжения. В сети распространяли видео, на которых, по предположениям OSINT-сообществ, могли быть американские военные вертолеты.

В такой ситуации внешний силовой шаг часто становится быстрым способом изменить повестку дня.

Это старый прием американских президентов: малая, но победоносная война где-то рядом,

– отметил Романенко.

Подготовку к действиям, по его словам, делали показательно: привлекали большие ресурсы, чтобы подчеркнуть решимость. Параллельно работали американские спецслужбы, и именно их работа дала практический результат. Далее этот результат легко подать как успех и использовать в политической кампании.

Он пропагандистски продаст эти достижения,

– пояснил эксперт.

Такой шаг должен добавить Трампу уверенности и уменьшить давление критики внутри страны. Он формирует образ лидера, который способен действовать жестко, когда его "дожимают" обстоятельства. Именно поэтому эту историю, по этой логике, еще долго будут держать в публичном пространстве.

Стала ли операция США в Венесуэле сигналом для Путина?

Операция в Венесуэле, по оценке эксперта, важна не только как внутренняя история США. Она показывает, что Трамп способен принимать силовые решения быстро, даже несмотря на праздники и паузы в политической жизни. Это создает для Москвы дополнительный раздражитель, потому что демонстрирует готовность действовать жестче, когда появляется политическая воля.

Трамп дожал проведение такой операции, и это придает ему силы, чтобы продвинуться вперед и в украинском вопросе,

– отметил Романенко.

Он также обратил внимание на то, как Путин, по его мнению, пытается перехватывать инициативу и затягивать процесс. В качестве примера привел ситуацию в Анкоридже, когда Трамп заходил с планом остановки боевых действий, а вышел с другой повесткой дня.

Путин переформатирует Трампу, как это было в Анкоридже: без конца давайте будем заниматься документами, а где-то в конце будет остановка боевых действий,

– отметил эксперт.

По его мнению, именно поэтому Украине важно держать фокус на том, что для нас это война, а не "конфликт", и требовать решений по существу. Эта история может стать еще одним эпизодом, который подтолкнет Вашингтон жестче давить на Россию, по крайней мере санкционно.

Что известно о ситуации в Венесуэле?