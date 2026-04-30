Победителя премии мира объявят 9 октября, а церемония состоится 10 декабря. Детали процедуры сообщает The Independent.

Что известно о Нобелевской премии мира 2026 года?

Представитель комитета Кристиан Берг Гарпвикен отметил актуальность престижной награды во времена роста конфликтов.

Одним из главных вопросов к нынешней награде является, попал ли американский президент Дональд Трамп в число кандидатов. The Independent отмечают, что нет способа проверить это, поскольку номинации остаются тайной в течение 50 лет. Гарпвикен отказался сказать, был ли Трамп выдвинут.

В течение года многие политики пытались понравиться Трампу и поддерживали его желание получить награду. Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана ранее утверждали, что они номинировали Дональда Трампа на нынешнюю премию. Они делали эти заявления весной и летом 2025 года. Дедлайн подачи кандидатов на нынешнюю премию – 31 января этого года.

У The Guardian предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский также есть в списке. Профессор Университета Осло инициировал номинирование, подчеркивая вклад украинцев в обеспечение европейской стабильности и важности роли президента Украины как политического лидера.

Кто может быть среди кандидатов в 2026 году?

Несмотря на то, что кандидаты неизвестны, букмекеры имеют определенных фаворитов на попадание в число кандидатов. Среди наиболее очевидных кандидатов – российская оппозиционерка Юлия Навальная, Папа Римский Лев XIV и суданские отделения экстренной помощи.

Нобелевский комитет не смог обойти Гренландию, которая была в центре внимания из-за одиозных заявлений Трампа о желании получить остров.

Что известно о Нобелевской премии мира?

Номинированный на премию необязательно должен одобряться комитетом. Кроме 5 членов, люди со всего мира могут предлагать выдвиженцев, среди них:

члены правительств и парламентов;

нынешние главы государств;

профессора истории, социальных наук, права и философии;

бывшие лауреаты Нобелевской премии мира.

В прошлом году лауреатом стала венесуэльская оппозиционерка диктаторскому режиму Николаса Мадуро Мария Корина Мачадо.

Обратите внимание! Нобелевская премия мира – одна из шести Нобелевских премий, которая была создана шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают с 1901 года. Среди ее лауреатов в разное время были: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Лех Валенса, Красный Крест, Европейский Союз и другие деятели и организации. В 2022 году лауреатом стал украинский Центр гражданских свобод.

Что известно о желании Трампа получить премию мира?

Дональд Трамп в течение всего своего второго президентства рассказывал о собственных миротворческих усилиях и количестве войн, которые он якобы закончил.

Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо в январе 2026 года передала свою Нобелевскую медаль Дональду Трампу. Американский президент принял подарок.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира и заявила, что украинские пленные заслуживают ее больше. Инициатором стал депутат парламента Норвегии Арильд Гермстад, отметив достижения Молдовы при президенстве Санду.