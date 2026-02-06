Соответствующее заявление Санду сделала в эфире канала TV8.

Читайте также "Выживать все сложнее": Санду поддерживает объединение Молдовы с Румынией

Почему Санду отказалась от номинации?

Майя Санду объяснила, что не стремится получить Нобелевскую премию мира. По ее словам, сейчас есть много достойных кандидатов, особенно те, кто реально жертвует собой ради мира и безопасности.

Я, конечно, ценю это и благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые заслуживают премии мира,

– сказала президент Молдовы.

Глава государства подчеркнула, что настоящие герои – это те, кто отдает жизнь или рискует ею ради мира в своих странах, городах и селах. Санду также выразила надежду, что мир в регионе наступит как можно быстрее.

Напомним, инициатором предложения номинировать Санду на Нобелевскую премию мира выступил депутат парламента Норвегии Арильд Хермстад.

Он отметил, что несмотря на давление со стороны России, при президентстве Санду Молдова смогла провести свободные и демократические выборы, укрепить верховенство закона и сохранить демократический курс страны.

Недавно состоялся обмен пленными